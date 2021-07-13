Использование неэкологичного пластика в России могут запретить через два года

Использование в России неэкологичных видов пластика может быть запрещено через полтора-два года. Существуют более безопасные аналоги, которыми можно заменить эти продукты.

Исходя из наличия аналогов, можно говорить, что полтора-два года — это вполне реалистичный план для отказа от неэкологичного пластика, рассказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Запрет на использование этих продуктов вводят страны СНГ, поэтому России важно не остаться в числе отстающих государств, передает слова Буцаева сайт 360tv.ru.

Упаковки для яиц на 70% состоят из пульпекартона, на остальные 30% — из вспененного полистирола. При этом уже сейчас есть мощности, способные покрыть потребности внутреннего рынка в экологичной упаковке, подчеркнул эксперт.