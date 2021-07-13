Взявший сына в заложники житель Иркутска задержан правоохранителями

Правоохранители задержали жителя Иркутска, который взял в заложники собственного сына. Мужчина находился с малышом на карнизе балкона 13-го этажа.

Полицейские вывели мужчину из квартиры и усадили в патрульную машину. С ребенком все в порядке, мальчик находится в безопасности. Информацию о задержании злоумышленника подтвердил компетентный источник ФАН.

Ранее стало известно, что родитель вернул несовершеннолетнего в квартиру. Причиной подобных действий стала ссора 34-летнего мужчины со своей супругой.