Лукашенко поговорил с Путиным об этапах цветной революции в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге Владимиру Путину о попытках дестабилизации обстановки в республике.

По его словам, заинтересованные стороны перешли к индивидуальному террору.

"Мерзавцы подбирают время, атакуя жилье депутатов, одного из лидеров партии, когда дети дома. Пытаются запугать!" — сказал он.

Вместе с тем белорусский лидер отметил, что не оставит эту ситуацию на самотек. Все причастные будут вычислены и наказаны по всей строгости закона, резюмировал он.