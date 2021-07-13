Количество привитых от COVID-19 россиян превысило 28,6 миллиона человек

Более 28,6 млн россиян прошли процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Елена Ежлова.

По ее словам, темп прививочной кампании в российских регионах разнится. Однако на текущий момент прививку от COVID-19 уже получили более 28,6 млн человек. Об этом Ежлова рассказала на форуме "Здоровье нации — основа процветания России".

Кроме того, замглавы Роспотребнадзора отметила, что без формирования коллективного иммунитета "ничего невозможно" в борьбе с коронавирусом.