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Количество привитых от COVID-19 россиян превысило 28,6 миллиона человек

/ Обновлено: 13 июля 2021 14:22 97
Количество привитых от COVID-19 россиян превысило 28,6 миллиона человек

Более 28,6 млн россиян прошли процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Елена Ежлова.

По ее словам, темп прививочной кампании в российских регионах разнится. Однако на текущий момент прививку от COVID-19 уже получили более 28,6 млн человек. Об этом Ежлова рассказала на форуме "Здоровье нации — основа процветания России".

Кроме того, замглавы Роспотребнадзора отметила, что без формирования коллективного иммунитета "ничего невозможно" в борьбе с коронавирусом.