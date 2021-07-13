Звезда политического юмора, или Чем прославилась Джен Псаки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказала, что американские СМИ сообщают о возможной отмене брифингов пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. В качестве альтернативного способа общения с журналистами рассматривается возможность введения специального чат-бота.

Таким образом, мир останется без искрометных ответов Псаки, принесших ей неоднозначную славу. Чтобы напомнить о красноречивости одиозного американского пресс-секретаря, «Политика Сегодня» собрала ее самые яркие заявления.

Дедуктивный метод Псаки

Пресс-секретарь Белого дома в 2014 году сделала поразительное умозаключение о вмешательстве России во внутренние дела Украины. Тогда в СМИ распространяли фотографию украинского ополченца, которую Псаки истолковала по-своему.

«На снимках мы видим, что эти люди, судя по внешним признакам, явно имеют отношение к России», — заявила пресс-секретарь.

Что это за особенные признаки, характеризующие всякого русского, и как ей удалось «на глаз» определить национальность человека по фотографии, Псаки уточнять не стала.

wikipedia.org / The White House / Public Domain

Сложная терминология

Псаки яростно обвиняла Москву в создании «электоральных каруселей» во время референдума в Донецкой и Луганской народных республиках, который проходил весной 2014 года. Она горячо настаивала на том, что США не примут итоги народного волеизъявления в том числе из-за этих «каруселей». Однако заявление осталось непонятным для представителей прессы и у Псаки спросили, что она имеет ввиду.

«Я не знакома с этим термином, тут так написано», — лаконично ответила секретарь.

К слову, она тут же отвергла предположение, что «электоральная карусель» может иметь какое-либо отношение к детским развлечениям.

Уроки истории от Псаки

На очередном брифинге у пресс-секретаря спросили о государственном перевороте на Украине. Журналистов интересовала позиция Белого дома на обстоятельства смены власти в Киеве.

«Я не собиралась вдаваться здесь в историю, но поскольку вы дали мне возможность — как вы знаете, бывший лидер Украины ушел по собственной воле», — ответила Псаки.

Такой ответ не совсем устроил одного из представителей прессы и он напомнил, что смена правительства в Киеве в 2014 году не была конституционной, однако Госдеп США все же поддержал ее. На что Псаки заявила, что такая интерпретация тех событий не имеет отношения к «историческим фактам».

Prt Scr youtube.com/channel/Diya TV /

Загадочный транзит газа

Животрепещущая тема голубого топлива тоже в свое время поставила Псаки в неловкое положение. Оговорка пресс-секретаря о поставках газа стала одной из самых популярных.

«Мы хотим, чтобы у Украины был доступ к дополнительным объемам газа, если они потребуются. Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию», — заявила Джен.

Впрочем, она тут же исправилась и сказала, что транзит газа происходит из России в Европу через Украину. Но оговорка успела «улететь» в массы и породить множество шуток о «компетентности» американского пресс-секретаря.

География — сложный предмет

Яркой страницей в карьере Псаки также стали ее рассуждения о военных учениях ВВС и ПВО России в Астраханской области. Она сообщила, что администрация Белого дома «глубоко обеспокоена» этими учениями.

«Маневры такого рода являются провокационными и служат лишь для эскалации напряженности на российско-украинской границе», — сказала Псаки.

Однако журналисты и даже Минобороны России обратили внимание, что полигон Ашулук, где проводились учения, расположен в более чем 600 километрах от российско-украинской границы. На это замечание пресс-секретарь ответила, что она будет считать «антиукраинской провокацией» абсолютно все учения России, вне зависимости от места их проведения.