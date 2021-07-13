"Сент-Луис" может подписать лидера "Колорадо" Ландескуга

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис" хочет побороться за нападающего "Колорадо" Габриэля Ландескуга, сообщает спортивный журналист NHL.com Лу Корач.

Габриэль Ландескуг выступает в составе "Колорадо" на протяжении последних десяти сезонов. Шведский форвард в прошлом розыгрыше Национальной хоккейной лиги записал на свой счет 52 очка в 54 матчах регулярного чемпионата, а также 13 очков в десяти встречах плей-офф.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном обмене российского нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко. Одним из потенциально возможных новых клубов для форварда считается "Сиэтл", который выйдет на драфт расширения 21 июля.