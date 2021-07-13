Марков отметил важные моменты статьи Путина: миллионы украинцев думают так же

Статья президента РФ Владимира Путина об историческом единстве, связывающем русских и украинцев, очень важна так как представляет собой системное обоснование политики Москвы по украинскому вопросу.

Об этом у себя в социальных сетях пишет российский политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, который перечислил ряд важных мыслей, которые содержащиеся в статье главы государства.

Как отметил российский президент, русских и украинцев объединяет тысячелетнее историческое, государственное, культурное и языковое единство, которое с течением времени менялось, но всегда оставалось сильным.

«СССР передал Украине огромные русские территории. Россия видит, что из Украины пытаются сделать Анти-Россию. И никогда не допустит этого», — выделяет Марков главную мысль из статьи Владимира Путина.

Также, в статье говорится, что Киеву не нужен Донбасс, а война в этом регионе используется украинскими властями для того, чтобы создавать из России образ врага.

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По словам Сергея Маркова, в статье содержится множество отсылок к историческим фактам, что свидетельствует от том, что президент РФ глубоко разбирается в данном вопросе.

Также там говориться, что Россия не претендует на то, чтобы ликвидировать украинскую государственность.

«Россия предлагает Украине такую же модель отношений, как у США и Канады или Германии и Австрии. Однако, если украинская элита будет слишком позволять внешней управляющей силе использовать Украину против России, это может привести к кризису, который приведет к краху государственности Украины», — пишет Марков.

В России, по словам Маркова, с изложенными в статье главы государства идеями согласны 90% граждан, поэтому мнение Владимира Путина отражает мнение народа. Многие в России считают необходимым восстановить общую государственность, так как русские и украинцы один народ. А те 10%, кто не согласны с изложенными в статье президента мыслями, являются маргиналами, интеллектуально и политически зависимыми от западных государств и их проектов, направленных против России.

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О том, сколько украинцев согласны со статьей Владимира Путина, судить трудно, так как на Украине просто опасно публично поддерживать изложенные там идеи. Однако, выразил уверенность Марков, с ними согласны миллионы украинцев, которые вынуждены молчать из-за страха быть подвергнутым репрессиям.

«Статья является частью серии статей Путина, где он обосновывает внешнюю политику России, показывает ее логику. Статья очень уважительная в отношении украинцев, — подчеркивает Марков. — Эту статью даже перевели на украинский язык на сайте Кремля. Только чтобы подчеркнуть уважение к украинскому языку и культуре. Потому что абсолютно все в Украине интеллектуально развитые люди могут читать на русском языке».

В заключение политолог отмечает, что данная статья представляет собой системное обоснование политики РФ по отношению к Украине, и потому она имеет большое значение. Украинский вопрос сейчас занимает одно из главных место во внешней политике России и во многом определяет отношения РФ с Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом.