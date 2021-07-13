"Хороший повод для обсуждения": Песков оценил статью Путина об Украине

Можно отталкиваться от статьи президента России Владимира Путина для наполнения отношений с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля оценил статью российского лидера "Об историческом единстве русских и украинцев". Текст опубликовали на двух языках. По словам Пескова, материал очень глубокий.

"Это очень хороший повод для обсуждения", — подчеркнул пресс-секретарь президента в беседе с журналистами 13 июля.

Владимир Путин назвал образовавшуюся между государствами стену большой общей бедой и трагедией. По мнению лидера, Запад семь лет назад вмешался в дела Украины и попытался сделать из нее "анти-Россию".