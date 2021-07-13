В желании Зеленского привлечь США к вопросу Донбасса увидели отказ от Минских соглашений

Стремление президента Украины Владимира Зеленского привлечь США к разрешению конфликта в Донбассе говорит о нежелании политика соблюдать Минские соглашения. Такого мнения придерживаются политологи Юрий Светов и Александр Дудчак.

Светов отметил, что намерения Зеленского указывают и на то, что он не собирается учитывать мнение Донецкой и Луганской народных республик.

«Это все попытки негодными средствами заставить делать других партнеров то, чего хочет только он», — уверен политолог.

Его коллега полагает, что Вашингтон все же примкнет к данному вопросу, но формат точно перестанет быть нормандским. Дудчак уверен, что в первую очередь Зеленский обязан пойти на долгожданные переговоры с лидерами ЛДНР. Однако желание украинского президента привлечь США доказывает, что он не способен самостоятельно что-либо предпринять без Вашингтона.

Ранее Дудчак заявлял, что неожиданно для всех Зеленский превратился в худшую копию своего предшественника Петра Порошенко, а невыполненные обещания и популизм Зеленского неизбежно привели к тому, что он теряет рейтинг среди украинцев.