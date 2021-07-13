Песков сообщил, что переговоры Путина и Лукашенко были спланированы заранее

Песков рассказал, что встреча Путина и Лукашенко была обсуждена в ходе телефонных переговоров несколько недель назад.

По словам Пескова, каждая встреча президентов имеет большое значение, однако в этот раз официального анонса не было, ведь лидеры России и Белоруссии общаются часто. Владимир Путин во вторник находится в Санкт-Петербурге по рабочим вопросам.

В Северной столице глава России запланировал встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Договоренность о встрече достигли некоторое время назад и она не является неожиданной, добавил Песков.