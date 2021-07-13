Песков обозначил условия встречи Путина с Зеленским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, российский лидер уже неоднократно заявлял о своей готовности к переговорам с украинской стороной. Однако глава России не видит смысла затрагивать темы, которые бесполезно обсуждать.

Вместе с тем Песков отметил, что на текущий момент подготовка к встрече не ведется. Ее необходимо согласовать хотя бы на уровне администраций президентов.