Глава МОК «заплыл» слишком далеко и перепутал японцев с китайцами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах случайно назвал японцев китайцами, пока рассуждал о безопасном проведении соревнований на фоне пандемии коронавируса. Оговорку он допустил на встрече с главой оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.

«МОК находится с вами в одной лодке. Мы плывем с вами в одном направлении изо всех своих сил. И нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех — для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей... японских граждан», — поправил себя Бах.

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Ранее стало известно, что грядущая Олимпиада—2020 в Токио пройдет без зрителей из-за коронавирусной инфекции с 23 июля по 8 августа. Болельщиков пригласят лишь на 26 турниров, остальные 724 пройдут при пустых трибунах. С 12 июля по 22 августа в японской столице будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Ожидается, что Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта и категориям — 33 и 339 соответственно. В соревнованиях будут участвовать порядка 19 тыс. спортсменов, также планируется задействовать 300 тыс. персонала.