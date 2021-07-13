"Ак Барс" объявил о переходе канадского нападающего Джордана Уила

Казанцы официально объявили о переходе канадского форварда "Монреаля" Джордана Уила. Центральный нападающий подписал двухлетнее соглашение с финалистом Восточной конференции.

Заработная плата игрока в "Ак Барсе", по некоторым данным, составит около 55 млн рублей за сезон. В прошлом году Уил играл в Американской хоккейной лиге в составе "Лаваль Рокет", за который набрал 24 (7+17) очка в 34 матчах.

Ранее стало известно, что нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Павел Дацюк может выступить в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Решение форварда будет зависеть от состояния здоровья перед первыми играми уральцев в чемпионате.