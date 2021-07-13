Решения об усилении ограничений для не привитых от коронавируса россиян пока не принимались

Российские власти на федеральном уровне на данный момент не принимали никаких решений об усилении ограничений для не привитых от коронавируса граждан.

Однако отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, система по борьбе с распространением COVID-19, которую успешно выстроили в России, доказала свою эффективность. При этом в каждой конкретной стране с пандемией борются по-разному, добавил пресс-секретарь президента РФ.