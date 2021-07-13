Дацюк не определился, выйдет ли на лед в сезоне-2021/22

Решение о продолжении игровой карьеры Павел Дацюк и "Автомобилист" примут после окончания учебно-тренировочных сборов, которые хоккейный клуб проведет в конце августа.

Знаменитый хоккеист сообщил на конференции, организованной пресс-службой уральцев, что пока не определился, выйдет ли на лед в сезоне-2021/22. Многое будет зависеть от состояния колена, насколько оно готово выдерживать необходимые нагрузки. Проблемы Дацюка со здоровьем известны давно. Сам он хочет продолжить играть, однако на данный момент загадывать трудно.

"В настоящий момент совместно с тренерским штабом мы приняли решение об индивидуальном плане моей подготовки к сезону 2021-2022", — заявил титулованный игрок на пресс-конференции.

Павел Дацюк был задрафтован командой Национальной хоккейной лиги "Детройт" в 1998 году в шестом раунде под общим 171-м номером. Впоследствии россиянин стал одним из лидеров "крыльев" наряду с именитым шведским нападающим Хенриком Зеттербергом.