Кьеллини посвятил победу на Евро-2020 ушедшему из жизни защитнику Астори

Капитан сборной Италии по футболу Джорджио Кьеллини посвятил победу на чемпионате Европы бывшему партнеру по национальной команде Давиде Астори.

Защитник Джорджио Кьеллини в присутствии президента Италии Серджо Маттареллы заявил, что футболисты национальной команды посвящают победу на 16-м чемпионате Европы покойному Давиде Астори и многочисленным болельщикам.

"Это команда, которая никогда не падала духом, даже при трудностях, поддерживая друг друга и ставя интересы команды выше личности", — добавил 36-летний игрок.

Сборная Италии выиграла у Англии в финале чемпионата Европы и во второй раз стала победителем турнира. Астори выступал за национальную команду с 2011 по 2017 годы. Экс-капитан "Фиорентины" ушел из жизни в 31-летнем возрасте.