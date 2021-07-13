Россия за день. Главное: взрыв в Геленджике и срыв поставок трамваев в Барнауле

Краснодарский край. В Геленджике из-за утечки бытового газа произошел взрыв в гостинице. В результате происшествия один человек погиб. Еще пятеро (в том числе подросток) доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Иркутская область. В Иркутске мужчина с трехлетним ребенком на руках почти четыре часа простоял с наружной стороны балкона на 13 этаже, грозясь сброситься вниз. Переговоры с ним проходили около двух часов. В итоге его задержали, а ребенка доставили в больницу для обследования.

Республика Татарстан. Администрация Казани намерена ввести регламент для уличных музыкантов, согласно которому на выступление одного человека или группы будет отводиться не более двух часов. Власти призвали воспринимать график не как ограничения, а как возможность выбора.

Камчатский край. Сегодня жители нескольких районов Камчатки почувствовали подземные толчки. Землетрясение магнитудой 6.0 было зафиксировано сейсмологами в 136 км восточнее Петропавловска-Камчатского. МЧС повреждения зданий не выявило.

Global Look Press / Serguei Fomine

Республика Башкортостан. Глава Башкирии Радий Хабиров лично встретился с выпускниками, сдавшими ЕГЭ на 100 баллов. Он восхитился отличниками, так как они сдавали экзамены в «тяжелое время». А также напомнил, что тем, кто продолжит обучение в одном из вузов республики, положен грант в размере 150 тысяч рублей.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал указ о назначении нового замминистра сельского хозяйства региона. Должность занял 43-летний Фарит Валитов, имеющий докторскую степень по сельскохозяйственным наукам.

Омская область. В Омске в результате несчастного случая погиб бывший кандидат на пост мэра 55-летний Сергей Маевский. По данным местных СМИ, смерть наступила от травм, полученных при падении со второго этажа охотбазы в Крутинском районе.

Алтайский край. В Барнауле сорвалась поставка трамваев из Москвы. В мэрии пояснили, что выигравший аукцион подрядчик в последний момент отказался подписывать контракт. Его место займет предприятие из Курской области, занявшее второе место на торгах.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Приморский край. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел рабочую встречу с детским омбудсменом по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой. Стороны обсудили проблемы психологической безопасности детей в школах региона, в том числе буллинг, являющийся больной точкой в системе образования Приморья.

Республика Саха. В Якутии к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 4 млн рублей приговорили бизнесмена Михаила Федорова. В 2019 году он дал взятку министру торговли, предпринимательства и туризма в размере 200 тысяч.

Челябинская область. В Челябинске силовики с поличным задержали начальника регионального ПФР Александра Орехова при получении взятки в размере 3,1 млн рублей. За эту сумму глава отделения Пенсионного фонда пообещал заключить контракт с частным охранным предприятием на оказание услуг в отделениях по всей области.

Калининградская область. Власти Калининграда приняли решение закрыть все мобильные пункты вакцинации от COVID-19 с 14 июля. Решение принято в связи с необходимостью оптимизировать распределение вакцины. Прививку можно будет получить только в поликлиниках.

Невские Новости / Матвей Владимиров

Белгородская область. Советника главы администрации Белгорода Алсу Саетову назначили на должность главы аппарата мэрии города. Она будет курировать информационную политику, а также организационную и проектную деятельность.

Свердловская область. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился завершить ремонт моста на кольцевой автодороге до 1 сентября. Губернатора обеспокоили многокилометровые пробки, образующиеся из-за этого по пути в международный аэропорт «Кольцово».

Мурманская область. Бывший министр культуры Мурманской области Евгений Гоман снял музыкальный клип на песню Алексея Гомана «Потанцуй, пожалуйста». Задумка состояла в том, чтобы попросить людей, ранее не слышавших композицию, надеть наушники и станцевать под нее. Видео уже собрало более трех десятков восторженных комментариев.