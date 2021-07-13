Крупнейший авиаконцерн Европы откажется от приветствия «дамы и господа»

Флагманская авиакомпания Германии Lufthansa, которая является крупнейшим авиаконцерном Европы, объявила, что отныне запрещает своим сотрудникам приветствовать пассажиров на борту фразой «дамы и господа», сообщает издание Die Welt.

«Для нас важно учесть всех пассажиров в своем обращении. <...> Можно будет использовать разные приветствия, например, "Дорогие гости", "Доброе утро/добрый день/добрый вечер" или "Добро пожаловать на борт"», — заявил пресс-секретарь компании.

Решение было принято на фоне дискуссии об инклюзивной политике в компании. Согласно новому регламенту, усилия по достижению гендерно-нейтрального языка будут прилагаться не только в отношении пассажиров, но также и сотрудников компании.

Новые правила будет распространяться на все компании, которые входят в концерн, включая Swiss, Eurowings и Brussels Airlines.

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