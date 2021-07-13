Аналитик ЦРУ Рэй Макговерн считает, что европейские страны и США воспользовались авиакатастрофой Boeing-777 рейса МН17, чтобы ввести санкции против России.

В своей статье для портала Antiwar Макговерн пишет, что словам США о якобы наличии "доказательств" по делу о крушении МН17 нельзя доверять. По его мнению, "доказательства" относятся к категории "несуществующих разведданных" — таких же, как сведения об "оружии массового уничтожения" в Ираке.

"Вашингтон последовательно сопротивлялся призывам обнародовать имеющиеся данные. Это убедительно свидетельствует о том, что заявления были фальшивыми", — цитирует аналитика "ПолитРоссия".

Макговерн не сомневается, что у США действительно есть сведения, которые могут рассказать о случившемся в небе над Донбассом летом 2014 года. Но эти факты противоречат ранее сделанным антироссийским заявлениям, поэтому Вашингтону важно хранить их в секрете. Фактически же США говорили о наличии у них спутниковых снимков, но суду их так и не предоставили, заключил эксперт.