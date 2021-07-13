Дмитрий Певцов: Местам боевой славы нужен особый правовой статус

Народный артист России, общественный деятель Дмитрий Певцов и активисты Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество» предложили присвоить особый правовой статус местам памятных боев и сражений ради сохранения исторической памяти о подвиге народа.

Одним из значимых направлений деятельности по патриотическому воспитанию Дмитрий Певцов считает сохранение исторической памяти о местах боев, о подвиге нашего народа:

«Удивительные люди наши военные историки, сохраняющие традиции и собирающие по крупицам отметины войны, чтобы рассказать об этом тем, кто сейчас живет под мирным небом, — поделился мнением Дмитрий Певцов. — Это и есть та самая народная память, которую мы должны передать детям, чтобы никто не мог вытравить в них память о подвиге нашего народа. Ведь если ты не знаешь, откуда ты, не знаешь своей истории и своих предков — ты не знаешь, кто ты сам. Места боевой славы должны оставаться местами боевой славы — и точка. А значит, им нужен особый правовой статус».

Президент организации Алексей Мигалин уверен, что нужен новый федеральный закон либо изменения в действующий закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Также необходимо закрепить правовой статус термина «Место доблести и славы». Если этого не сделать сейчас, через некоторое время ландшафт мест сражений в результате застройки изменится до неузнаваемости, а на местах ратных подвигов появятся коттеджные поселки.

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«Мы были недавно на Прохоровском поле, — рассказал Мигалин, — на стенде написано "третье ратное поле России", но это никаким юридическим статусом не подтверждено. Были на Бородинском поле — тоже нет статуса никакого. Нам западные голоса постоянно говорят "ничего не было, не было никакого подвига". А если мы будем спокойно смотреть на застройку там, где пролита кровь героев — эти голоса начнут кричать громче. Мы хотим придать статус этим местам — местам подвига и славы».

«Военно-техническое общество» реализует патриотические проекты — бронепробег «Дорога мужества» и «Керченский десант «Дорога мужества». Организовывает памятные поездки в города-герои, города воинской славы, населенные пункты, где прошли ожесточенные бои в Великую Отечественную войну, проводит торжественные мероприятия с возложением венков и цветов к мемориалам и памятникам.