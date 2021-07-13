Бывший кандидат на должность мэра Омска трагически скончался

Известный предприниматель, экс-кандидат на пост мэра Омска Сергей Маевский ушел из жизни в результате несчастного случая. Подробности не уточняются. О случившемся родственники погибшего сообщили на его странице в соцсети «Одноклассники».

«10 июля 2021 года на 55-м году жизни в результате несчастного случая Маевский Сергей Васильевич трагически скончался. Сергей Васильевич навсегда останется в нашей памяти любимым сыном, заботливым супругом, любящим отцом, верным другом и талантливым руководителем. Прощание состоится 14 июля 2021 года с 13:00 до 15:00 в Воскресенском военном соборе по адресу ул. Партизанская 16», — написали близкие.

Маевский работал гендиректором компаний «Омскгоргаз», «СГ-Транс» и АО «Регион геология». А в 2017 году бизнесмен баллотировался в мэры Омска. Однако, Маевский не прошел регистрацию, поскольку не предоставил весь пакет документов.