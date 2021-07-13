Sohu: Япония станет «пушечным мясом» в военных авантюрах США против России

Опасным «военным приключениям» США на международной арене необходимо положить конец, чтобы сохранить мир и стабильность между государствами. Исполнить эту непростую миссию могут лишь Россия и Китай совместными усилиями. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики напомнили, что в марте этого года стало известно о намерении США развернуть ракеты в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей для противодействия активности Китая. По сведениям газеты Nikkei, соответствующий документ о финансировании направило американское командование в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Уточняется, что Пентагон планирует разместить ракеты класса «земля — корабль» дальностью до 200 километров, также рассматриваются ракеты средней дальности. На эту операцию Вашингтон намерен выделить $27,3 млрд в течение шести лет, утверждают в Nikkei.

По мнению экспертов Sohu, в американском «плане» по Китаю особое место отводится Японии — США расценивают Страну восходящего солнца как наиболее удобный плацдарм для размещения своего оружия.

«Пентагон считает, что Япония идеально подходит для развертывания ракет средней дальности, нацеленных на главных оппонентов Вашингтона — Россию и Китай», — полагают китайские обозреватели.

В Sohu обратили внимание, что неслучайно США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ, подписанный президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, запрещал производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования.

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После его официального развала Вашингтон может начать крупномасштабную операцию по развертыванию оружия в разных регионах мира, включая Японию. Такие действия, продолжили китайские эксперты, будут представлять опасность не только для Китая, но и для России.

«В последнее время военные авантюры Соединенных Штатов становятся все более очевидными, а вкус военного сдерживания все более отчетливо ощущается во внешней политике Белого дома», — говорится в статье.

Впрочем, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Вашингтон и Токио пока не ведут переговоров о возможном размещении на японской территории новых ракет. По его словам, США также не уточняли позицию государств-союзников по этому вопросу.

Аналитики Sohu полагают, что Япония избрала «осторожную» тактику, поскольку прямое одобрение действий Пентагона неизбежно приведет к ухудшению отношений с Пекином и Москвой.

ФБА «Экономика сегодня» /

«По всей видимости, Токио не может сказать "нет" Вашингтону. Возможно, судьба Японии — стать пушечным мясом. А возможно и то, что Токио намерен использовать противостояние США с Китаем и Россией для достижения своих целей», — предположили в издании.

Однако малейшие поползновения американских военных в Азиатско-Тихоокеанский регион натолкнутся на жесткие ответные действия Москвы и Пекина, констатировали эксперты. Если стороны пожелают объединить свой силы, то гегемонии США «придет конец».

«Ухудшение ситуации неизбежно, поэтому две крупные державы, Китай и Россия, которые хотят мира, должны объединиться и жестко противостоять Соединенным Штатам», — не сомневаются аналитики.

Ранее замглавы Ассоциации развития Сахалина и Курильских островов (АРСИКО) Иван Кульнев не исключил возможности войны между Россией и Японией за Курильские острова в ближайшей перспективе.