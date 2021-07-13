"Приятно, что человек знает украинский язык": Зеленский высказался о статье Путина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прочтет статью российского коллеги Владимира Путина и поразмышляет над ответом.

Путин написал статью о единстве русского и украинского народов. Зеленский прокомментировал материал.

"Приятно, что человек (президент России. — Прим. ред.) знает украинский язык", — подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, он пока полностью не ознакомился со статьей из-за нехватки времени. Однако глава государства выразил готовность лично обсудить ее с Владимиром Путиным.