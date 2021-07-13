ВОЗ может одобрить "Спутник V" осенью этого года

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал ожидаемые сроки одобрения вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", разработанную в НИЦ им. Гамалеи, могут одобрить в ВОЗ уже осенью этого года. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Препарат от коронавируса могут принять в сентябре или октябре текущего года. О "Спутнике V" уже достаточно позитивных данных, и во время второй инспекции ВОЗ препарат может получить одобрение, добавил глава фонда.