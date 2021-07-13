"Нижний Новгород" может пропустить сезон РПЛ из-за нехватки денег

Футбольный клуб "Нижний Новгород" за чуть более недели до старта нового сезона Российской премьер-лиги так и не может найти себе основного спонсора.

Областное правительство выделило клубу порядка 300 млн рублей, однако такой суммы недостаточно, чтобы заявиться на сезон в Российскую премьер-лигу. В чемпионат России можно войти только при условии, если команде будет обеспечено финансирование в виде 1 млрд рублей, передает "Коммерсант".

Боссы "Нижнего Новгорода" уже обратились в Минспорта России с просьбой найти им титульного спонсора, который поможет решить все денежные вопросы. Выход из сложившейся ситуации возможен, но очень труден, заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"Нижний Новгород" в прошлом сезоне занял третье место в первенстве Футбольной национальной лиги. Волжане получили прямую путевку в РПЛ из-за проблем со стадионом у "Оренбурга", который занял вторую строчку и должен был выйти в элитный дивизион напрямую.