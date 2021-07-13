Игрок НХЛ Данкан Кит впервые прокомментировал свой обмен в "Эдмонтон"

Легендарный защитник "Чикаго" Данкан Кит рассказал о главной причине желания переехать в Канаду. Хоккеист в составе "Блэкхокс" стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Официальное подтверждение об обмене Кита в "Эдмонтон" появилось в ночь с 12 на 13 июля на официальных сайтах обеих команд. Вместе с 37-летний защитником в Канаду переезжает форвард Тим Содерблом.

Одной из главных причин желания Кита вернуться в Канаду является возможность быть рядом со своей семьей. Границы между США и Канадой, как известно, закрыты, и у хоккеиста на протяжении предыдущего года не было шанса увидеться с родными и близкими.

"На данном этапе моей карьеры я чувствую, что хочу быть ближе к моему сыну Колтону, который живет здесь, в Пентиктоне", — сообщил Кит в интервью официальному сайту НХЛ.

Боссы "Чикаго" смогли получить защитника оборонительного плана Калеба Джонсона, а также выбор в третьем раунде драфта будущего года. Данкан Кит в общей сложности провел 16 сезонов в свитере "Блэкхокс", сыграв более 1 тыс. матчей в Национальной хоккейной лиге.