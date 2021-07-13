Безпалько рассказал, на ком Лукашенко строит бизнес в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко построил бизнес на мигрантах из стран Средней Азии, которые через границы бывшей советской республики нелегально попадают в Европу. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя новость о том, что Литва строит забор на границе с Белоруссией, чтобы остановить поток беженцев на Запад.

Ранее президент прибалтийской страны Гитанас Науседа заручился поддержкой Евросоюза, который направил на проблемную границу дополнительные патрули, вертолеты и переводчиков. А парламент пригрозил подключить НАТО, если ситуация не стабилизируется в ближайшее время.

«Литва экстренно решила поднять этот вопрос и, возможно, это будет поводом для введения каких-то новых санкций, но вряд ли критических для Белоруссии», – отметил эксперт.

facebook.com / Зорин Владимир Юрьевич

Безпалько считает закономерным то, что Лукашенко решил использовать свой «бизнес» в качестве инструмента для шантажа Европы. Это, по мнению политолога, вполне логичный ответ на четыре пакета санкций, введенных ЕС из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске и последующего ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

«Но это глупо. Это не умно, это эмоции, а не расчет», – добавил советник президента.

Ранее политолог Игорь Шишкин рассказал «Политике Сегодня», что за «срочную операцию» Евросоюз готовит на белорусско-литовской границе.