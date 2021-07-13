Президент Украины пообещал защиту национальным сообществам страны

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев обеспечит защиту всем национальным сообществам, проживающим на территории страны.

Все национальные сообщества Украины получат защиту, сказал глава государства. Об этом Зеленский заявил после публикации статьи президента РФ Владимира Путина о единстве русских и украинцев.

На Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности, говорится в материале российского лидера. Русских на Украине заставляют отречься от своих корней, подчеркнул Путин в статье.