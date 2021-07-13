Роспотребнадзор планирует вакцинировать до 60% жителей России до конца года

Осеннюю вакцинационную кампанию, в рамках которой россияне смогут получить прививку от гриппа, планируют начать 23 августа.

Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано рассмотреть вопрос об обеспечении не меньше 60% населения вакцинами от гриппа. Об этом говорится в тексте проекта постановления Роспотребнадзора, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что вакцинационную кампанию планируют начать 23 августа. В документе также утверждается, что между прививками против гриппа и другими инфекциями должно пройти не менее одного месяца.