Рябков рассказал о проблемах возвращения Бута и Ярошенко в Россию

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил прогресс в деле возвращения на родину осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.

По его словам, пока отсутствует понимание, на какой основе заключенных будут возвращать в Россию. На текущем этапе американская сторона отвергает все предложения Москвы.

Ранее Рябков рассказал о ситуации с диалогом в области кибербезопасности с США. Дипломат отметил, что Вашингтон поднимает только те вопросы, которые представляют для них интерес.