Александр Рар разрушил мечты Киева на помощь Запада в «возвращении» Крыма

Непонятно по какой причине власти Украины убедили себя в том, что могут рассчитывать на помощь Запада в деле возвращений Крыма и Донбасса, однако эти надежды изначально были тщетными.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал политолог из Германии Александр Рар.

«Украинцы почему-то, мне непонятно, почему, последние семь лет считали, что Германия, Америка и Запад помогут им вернуть Крым и Донбасс. Они были уверены, что Россия проиграет. Россия не проигрывает. Наоборот, Германия начинает где-то даже усиливать сотрудничество с Россией, несмотря на санкции, — объяснил немецкий политолог. — Это очень мешает Украине, это не входит в их планы. Они видят, что проигрывают».

Комментируя рабочий визит украинского президента в Берлин и желание официального Киева стребовать с Германии компенсацию за «Северный поток – 2», Рар предположил, что встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель не принесет желаемого результата.

«Мне кажется, что эта встреча кончится ничем. Разочарованием для украинской стороны и для немецкой тоже, потому что Германии надоели постоянные упреки в свой адрес, что она недостаточно делает для Украины», — заявил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Идею получить с Германии финансовую помощь в размере нескольких миллиардов евро, по словам политолога, украинским властям подсказывают американцы. Однако, Германия не имеет таких денег и в любом случае не собирается просто так платить Украине.

Возможно в Берлине предложат Киеву в качестве выхода из ситуации «зеленую» сделку, в рамках которой Украина должна будет подключится к экологическим программам Евросоюза и тогда она сможет качать по своей газотранспортной системе водород в Германию. Но просто так Берлин Киеву денег не даст, заключил Александр Рар.