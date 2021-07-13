Министр торговли Китая Ван Вэньтао и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий в конце июня заключили соглашение об углублении сотрудничества в области инфраструктурного строительства.

Незадолго до этого Киев не стал поддерживать совместное заявление стран Европы, которые призывали ООН организовать независимое расследование так называемых нарушений прав человека в Синьцзяне.

История о «нарушениях» начала распространяться еще весной прошлого года. Тогда США представили общественности сомнительный доклад, в котором осудили политику китайского правительства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Вашингтон утверждал, что граждан уйгурской народности не только притесняют, но и массово отправляют в «концентрационные лагеря». Отказ Украины поддерживать подобные инсинуации против Китая очень горячо приветствовали в Пекине.

wikipedia.org / Global Look Press / Palácio do Planalto / CC BY-SA 4.0 / Pravda Komsomolskaya

На фоне этих событий действия президента Украины Владимира Зеленского, который стремится улучшить отношения с Соединенными Штатами, вызвало недоумение у политологов. У многих возник вопрос: как Киев додумался пойти на договоренности с одним из главных противников Вашингтона? Аналогичное удивление появилось и у среднестатистических читателей китайского издания «Гуаньча».

«IQ нынешнего украинского правительства вызывает беспокойство»,

«Украина постоянно меняет Восток на Запад и наоборот, в голове совсем мозгов нет!»

«Это страна-флюгер, которая поворачивается туда, куда ветер дует, будьте осторожны»,

«Это соглашение было подписано с Китаем после того, как Украина разозлилась на ЕС — как капризный ребенок», — отметили читатели.

president.gov.ua / Офіс Президента України

«Зеленский обнаружил, что на протяжении многих лет он работал для США и Европы, потерял страну, разрушил газопровод и превысил убытки, которые были от предыдущего президента. В результате Соединенные Штаты и Европа выбросили его как мусор», — высказался один из комментаторов.

Политика Зеленского вызывает много вопросов и у жителей Украины. В местных СМИ нередко звучат тезисы об обмане и разочаровании украинцев в своем президенте. Например, накануне бывший депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» даже назвал Зеленского «облаком в штанах» и большой ошибкой избирателей.