ВМФ России провел учения при участии радиотехнических постов на побережье Крыма

Специалисты Военно-морского флота РФ провели учения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

По данным информационного отдела Черноморского флота, в маневрах были задействованы расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крыма.

В рамках тренировочных мероприятий специалисты установили визуальный и радиоэлектронный контакт с назначенными целями, обеспечили точность выдачи данных о надводной обстановке и провели навигационное ориентирование кораблей, выполняющих задачи в море.