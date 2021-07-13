Sina: амбициозный морской план России посылает «грозный» сигнал НАТО

Приступив к широкомасштабной модернизации военно-морского флота, Россия послала Западу четкий сигнал о том, что не планирует мириться с возросшим на нее давлением со стороны НАТО и США. Как отметили эксперты китайского издания Sina, Москва таким образом пытается вернуть себе статус великой морской державы, с чем оппонентам придется считаться.

«Это грозный сигнал внешнему миру о том, что мощь российского флота возрождается», — констатировали аналитики.

По мнению китайских обозревателей, сегодня у Москвы есть серьезная мотивация для того, чтобы нарастить военный потенциал своего флота. Причем она состоит не только в геополитическом положении государства — РФ омывается 12 морями, принадлежащими трем океанам, — но и напрямую связана с историческими традициями.

Федеральное агентство новостей /

На протяжении нескольких столетий российский флот считался одним из крупнейших в мире, однако после распада СССР государству стало сложнее поддерживать высокую боеготовность ВМФ. Попытки соперников воспользоваться «слабостью» России поставили руководство страны перед необходимостью с новой силой противостоять давлению Запада, рассуждают в Sina.

«После украинского кризиса противостояние России и НАТО ужесточилось. Благодаря своему доминирующему положению в Атлантике страны НАТО свободно чувствовали себя в Средиземном и Черном морях. Во время международных маневров именно российский флот рассматривался Западом в качестве условного противника», — обратили внимание эксперты из Китая.

Последнее время западные военные стали все чаще приближаться к территориальным водам РФ, что, по мнению обозревателей Sina, следует расценивать как «экстремальное давление» на государство. Впрочем, Москва подготовила жесткий ответ — новую военно-морскую стратегию, подразумевающую постоянное присутствие кораблей в стратегически важных регионах.

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Однако главным инициатором возрождения отечественного флота стал лично президент Владимир Путин, утверждают эксперты. По их словам, он неоднократно выражал намерение вернуть России статус ведущей мировой державы, что невозможно без развития вооруженных сил.

«План дальнейшей модернизации ВМФ РФ амбициозен и в то же время конкретен. Очевидно, что Россия намерена расширить зону проецирования своей морской мощи и боевых возможностей. Об этом свидетельствуют масштабные проекты по строительству авианосцев, новых десантных кораблей и атомных подводных лодок нового поколения», — отметили в Sina.

Обозреватели указали, что большое внимание государство уделяет подводной составляющей. Например, в конце июня этого года в морские глубины впервые отправилась субмарина специального назначения «Белгород» с ядерными беспилотниками «Посейдон».

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Кроме того, в настоящее время идет активное строительство подлодок нового поколения проекта «Ясень-М» и современных ракетоносцев «Борей» и «Борей-А», которые будут оснащены уникальным вооружением — гиперзвуковым комплексом «Циркон» и баллистическими ракетами «Булава».

Что касается надводного флота, то в ближайшие годы силы ВМФ РФ пополнит крупнейший ударный корабль в мире — атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Также строятся тяжелые фрегаты типа «Адмирал Горшков» и патрульные судна типа «Василий Быков».

В Sina добавили, что развитие в РФ мощного флота станет для нее «сильной картой» на фоне геополитического противостояния с США и НАТО. Так, Москва ответит Альянсу «око за око».