"Этот парень закончился": Хабиб не верит в триумфальное возвращение Конора

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что ирландский боец Конор Макгрегор не выйдет на высокий уровень после перелома ноги.

Травма голени, полученная 32-летним Конором Макгрегором в первом раунде поединка с Дастином Порье на турнире UFC 264, не позволит ему вернуться на вершину, считает Хабиб Нурмагомедов. Соответствующее мнение он озвучил в интервью ESPN. Нурмагомедов признался, что "не верит" в возвращение бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях.

"По возрасту Конор еще в порядке. Но то, что случилось с его разумом и ногами… Этот парень закончился. Но он выгоден промоушену", — заключил Нурмагомедов.

Макгрегор уже перенес операцию на ноге, из-за которой не смог продолжить бой с Порье. Самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes, проигравший второй подряд поединок, заявил, что не собирается завершать карьеру.