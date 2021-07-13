Жители ЕАО и Хабаровского края получат более 1 млрд рублей компенсации

Жители Еврейской автономной области и Хабаровского края, которые пострадали из-за прошлогодних паводков, получат более 1 млрд рублей от Правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Средства пойдут на приобретение квартир или проведение капитального ремонта в поврежденных помещениях. Ожидается, что благодаря этому будет закуплено около 13 тыс. кв. м жилья, отремонтировано около 4,9 тыс. кв. м», — сообщается на сайте правительства.

По поручению правительства Минстрой должен заключить все необходимые соглашения с региональными властями в течении 30 дней.

Напомним, с августа по сентябрь 2020 года в некоторых районах Дальневосточного федерального округа из-за проливных дождей случились паводки, в следствии чего была объявлена чрезвычайная ситуация межрегионального уровня. Последствия стихийного бедствия ликвидировали более тысячи спасателей и военных.