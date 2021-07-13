Евгений Пригожин требует взыскать с Шендеровича и "Эха Москвы" по 5 млн рублей

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин обратился в суд с исковым заявлением к ЗАО "Эхо Москвы", журналисту Виктору Шендеровичу и ряду других лиц.

Пресс-служба компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте" уведомила о подаче иска бизнесменом о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации нанесенного морального вреда. Заявление составлено в отношении Евгения Белоганова, Виктора Шендеровича, Алексея Венедиктова, Виталия Рувинского и ЗАО "Эхо Москвы".

"Поводом для обращения в суд послужили не соответствующие действительности, порочащие заявления Виктора Шендеровича в отношении Евгения Викторовича, распространенные в Сети и в прямом радиоэфире СМИ "Эхо Москвы"", — сообщили в пресс-службе компании "Конкорд".

Согласно заявлению истца, опубликованные недостоверные сведения должны быть удалены из публичного доступа, а также опровергнуты. Кроме того, Пригожин требует взыскать по 5 млн рублей с автора распространенной информации и учредителя СМИ в качестве компенсации причиненного морального ущерба.

Бизнесмен ранее направил в суд исковое заявление к сотрудникам радиостанции "Эхо Москвы" за распространение недостоверных данных о его деятельности. Пригожин намерен добиться не только удаления этих материалов в СМИ, но и их опровержения.