"Никогда не будет анти-Украиной": Косачев обозначил посыл статьи Путина

Статья президента Российской Федерации Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" является "блестящей" по замыслу и аргументации.

По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, это именно то, что сейчас так нужно народам двух государств, разделенным административно, но не духовно. Своим заявлением он поделился в социальной сети Facebook.

"Блестящая статья и по смыслу, и по аргументации — как исторической, так и современной <...> Честно и без ухода от проблемных тем обозначены исторические предпосылки и имеющиеся возможности для нормализации отношений", — подчеркнул Косачев.

Сенатор также добавил, что Российская Федерация никогда не будет "анти-Украиной", и это является самой главной мыслью в исключительно своевременной и полезной статье.