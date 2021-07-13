Безпалько рассказал о тайных причинах экстренного приезда Лукашенко в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко экстренно прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным для обсуждения экономических вопросов, связанных со сложившейся кризисной ситуацией в республике. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Что именно послужило поводом для незапланированной поездки остается только гадать, признался политолог. Он выделил две основные проблемы Белоруссии, которые носят критический характер, но при этом не афишировались Лукашенко.

«Сама по себе страна [Белоруссия] находится в экономическом кризисе. И несколько раз находилась под мощным ударом, под мощным воздействием инфляции национальной валюты и так далее. Сейчас госдолг Белоруссии достиг 42% ВВП. Флагманы белорусской экономики все находятся в долгах и существуют исключительно за счет государственной поддержки, которая тоже обладает не очень большим количеством ресурсов», – рассказал эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» / Анна Агибалова

Безпалько напомнил о том, что межгосударственные отношения Белоруссии с западными странами в последний месяц заметно ухудшились. А введенные Евросоюзом санкции еще больше подорвали и без того шаткую экономику бывшей советской республики.

«Другой причиной может быть определенное противостояние между российскими корпорациями и Белоруссией, как государством, которые Лукашенко не афишируются. То есть какие-то противоречия, которые зашли в тупик, и которые Лукашенко сейчас пытается в экстренном порядке разрешить», – считает Безпалько.

Отметим, встреча Путина и Лукашенко не была запланирована в графике российского лидера, а также не анонсировалась Кремлем.