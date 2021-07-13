Меркель призвала не нарушать транзит газа через Украину из-за "Северного потока — 2"

Немецкий канцлер Ангела Меркель сообщила о намерении продолжить поставки голубого топлива через Украину при условии работы трубопровода "Северный поток — 2".

Политик призвала не прекращать транзита газа через государство и предложила гарантировать это. Канцлер сделал заявление на совместной пресс-конференции с президентом страны Владимиром Зеленским.

"Транзит газа через Украину необходимо обеспечить", — сказала Ангела Меркель.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал о большом значении трубопровода для будущего Европы, передает сайт 360tv.ru. Также эксперт оценил конкуренцию российского голубого топлива с американским сжиженным газом.