Переработчики шин ожидают вступления в силу нововведений в сфере утилизации отходов

Новые нормативные акты по обновленной концепции Расширенной ответственности производителей (РОП) вступят в силу до конца года. Это окажет поддержку переработчикам шин.

Честные участники рынка лишаются части дохода из-за тех, кто "рисует документы" об утилизации. Объективные потери компаний, которые работали в рамках РОП, составляли 50−70% от ставки экологического сбора, умноженного на тонну. По словам зампредседателя комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Владимира Аленцина, это объясняется фактическим снижением действующей ставки экосбора производителями и импортерами, пишет сайт 360tv.ru.

Черный рынок и компании, которые "рисуют документы", оказывают давление. Реформа может устранить эту диспропорцию. По словам Аленцина, порядка 170 компаний объединены на площадке ТПП РФ. Из них всего 24 финансировались Ассоциацией производителей и импортеров шин.