Кадры с места взрыва в геленджикской гостинице появились в Сети

Видео с места мощного хлопка в гостинице "Азария" появилось в соцсетях. На нем видны последствия ЧП, в результате которого первый этаж отеля оказался разрушенным.

По предварительным данным, погиб один человек, еще трое пострадали. Кроме того, взрывная волна повредила три машины рядом с гостиницей.

В настоящее время спасатели проводят разбор завалов. В ведомстве подтвердили, что есть пострадавшие. На месте работают 40 человек и 14 спецмашин от РСЧС. На данный момент более 50 человек эвакуированы. Подробности и детали происшествия устанавливаются.