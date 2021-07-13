Петербуржцам расскажут о работе комитета по социальным вопросам в пресс-центре "Патриот"

Мэр Ленинграда Анатолий Собчак 30 лет назад подписал распоряжение о создании при правительстве города Комитета по социальным вопросам.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге порядка 85 льготных категорий получают адресные меры поддержки. Среди полномочий комитета: совместная работа с общественными и некоммерческими организациями, координация деятельности более 50 подведомственных учреждений, выплаты ветеранам, пожилым людям и так далее.

Также комитет оказывает помощь многим другим группам населения, которые нуждаются в поддержке государства, особенно в период пандемии, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Деятельность организации обсудят в ходе брифинга в пресс-центре Медиагруппы "Патриот". Главным гостем станет председатель Комитета по социальной политике администрации Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Мероприятие состоится в 11:00. Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.