Жителей России может ожидать рост цен на популярные продукты

Жителей Российской Федерации предупредили о возможном подорожании самых популярных продовольственных товаров.

Подобный прогноз был представлен председателем Союза потребителей России Петром Шелищем. Он заявил о возможном росте цен на продукты в ходе беседы с корреспондентом "Вечерней Москвы".

"Дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу", — добавил эксперт.

В числе главных для россиян продуктов собеседник издания назвал хлеб, крупы, макароны и сахар. Для снижения цен необходимо, по мнению председателя союза, увеличивать предложение и внутреннее производство.