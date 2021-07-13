Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Жителей России может ожидать рост цен на популярные продукты

94
Жителей России может ожидать рост цен на популярные продукты

Жителей Российской Федерации предупредили о возможном подорожании самых популярных продовольственных товаров.

Подобный прогноз был представлен председателем Союза потребителей России Петром Шелищем. Он заявил о возможном росте цен на продукты в ходе беседы с корреспондентом "Вечерней Москвы".

"Дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу", — добавил эксперт.

В числе главных для россиян продуктов собеседник издания назвал хлеб, крупы, макароны и сахар. Для снижения цен необходимо, по мнению председателя союза, увеличивать предложение и внутреннее производство.