Премьерный показ нового военного самолета от Ростеха состоится на МАКС-2021

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, впервые покажет принципиально новый военный самолет. Премьера состоится 20 июля.

Россия обладает технологиями полного цикла, позволяющими разрабатывать перспективные авиационные комплексы. Кроме этого, страна признана "законодателем мод" в создании боевых летательных единиц. Новинка от ОАК вызовет интерес как в РФ, так и на международном рынке, полагают в Ростехе.

Для нового военного самолета уже создана интернет-страница, где идет обратный отсчет до премьеры. Показ состоится в ходе первого дня Международного авиационно-космического салона МАКС-21 в подмосковном Жуковском.