Модернизация вооружений России попала в центр внимания военного ведомства Японии

Минобороны Японии подготовило ежегодный доклад, в котором отметило модернизацию вооружений и современное оружие России. Специалисты подчеркнули рост активности страны в этой сфере.

Россия, по данным японского ведомства, развивает ядерное вооружение. Кроме того, в последнее время замечено повышение возможности разворачивания вооруженных сил на удаленных территориях. Военные РФ способны обеспечивать базы далеко за пределами страны.

В стране наблюдается активное развитие и разработка гиперзвукового оружия. Также наращивается активность государства в новых сферах — космосе и радиоэлектронной борьбе, написано в докладе.

Особое внимание Япония уделила вооружению России на Дальнем Востоке. В документе отмечено, что военное оснащение страны на этой территории укрепляется.

Наконец, японцы отметили военное сотрудничество РФ и КНР. Обе страны в последние годы стали более тесно взаимодействовать в военной области. Специалисты напомнили о совместном длительном полете воздушных судов двух государств, который состоялся в 2019 году.