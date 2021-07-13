Более десяти человек пострадали после аварии маршрутки и грузовика в Саратове

Серьезное ДТП с участием маршрутной "газели" и грузовика произошло в Саратове. В результате аварии пострадали 11 человек. Об этом сообщили в региональной службе спасения.

Авария произошла в Кировском районе на улице Танкистов, дом 57. В результате столкновения грузовика Foton и маршрутного такси "Газель" у последнего был помят капот и треснуто лобовое стекло перед водительским сиденьем.

Сообщалось, что пятерым пострадавшим врачи оказали помощь на месте, шесть человек были госпитализированы. На данный момент на месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС и пожарной охраны.