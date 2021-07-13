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Адвокат Рубасская озвучила шаги по продаже жилья, которым владеют дети

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Адвокат Рубасская озвучила шаги по продаже жилья, которым владеют дети

Наличие детей среди собственников может стать препятствием при продаже квартиры. Тонкости законного проведения процедуры продажи раскрыла адвокат Софья Рубасская.

Сделки от имени детей осуществляют родители или опекуны. Однако в целях защиты прав несовершеннолетних граждан такие операции проводятся с согласия органов опеки и попечительства, передает "Российская газета". Без получения такого согласия сделку могут признать недействительной.

Даже если ребенок не является собственником, а просто прописан в квартире, это может привести к трудностям для продажи квартиры. Например, изменение места регистрации ребенка допускается строго в случае его переселения в новое жилье. Специалисты опеки в данном случае должны оценить размеры новой жилплощади, предлагаемой ребенку, ее стоимость и бытовые условия.

"В отличие от взрослого человека, "выписать в никуда" несовершеннолетнего нельзя", рассказала юрист.

Если же ребенок является собственником, то ситуация становится еще более сложной. В случае, если подросток достиг 14 лет, то он должен стать участником сделки и принимать решение по поводу продажи собственной доли. В 16 лет молодой человек уже может сам распоряжаться своей недвижимостью как взрослый человек. В этом возрасте уже не нужны документы от органов опеки и попечительства.