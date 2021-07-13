Антонов: России не нужна помощь США

Москва не нуждается в помощи или услугах Вашингтона, она лишь требует к себе уважения. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

России и США необходимо наладить контакт и научиться сотрудничать для обеспечения безопасности населения обоих государств. Москва "в нынешней турбулентной глобальной обстановке" готова к этому, заявил Антонов в ходе выступления перед студентами Миддлберийского института.

"Конечно же, для нас неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки", — отметил посол.

Он высказал надежду, что договоренности, которых достигли главы двух стран Владимир Путин и Джо Байден, будут реализованы. Россия и США должны совместными усилиями противостоять опасностям и проблемам, с которыми сталкиваются.