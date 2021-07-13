Байден запутался в именах президента и премьера Черногории

Президент США Джо Байден поздравил телеграммой лидера Черногории Мило Джукановичу, при этом перепутав его с главой правительства республики Здравко Кривокапичем.

Глава американской администрации поздравлял президента Черногории Джукановича с днем государственности страны, который отмечается 13 июля, а также с четвертой годовщиной членства государства в НАТО, однако оконфузился. Байден перепутал главу республики с премьером Кривокапичем. Текст поздравления был размещен на сайте черногорского лидера.

Ранее Байден забыл имя шефа Пентагона Ллойда Остина. Американский лидер назвал его "парень, который управляет этим подразделением".